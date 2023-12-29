Підлітків, які у Тернополі побили чоловіка і непритомного винесли на мороз, взяли під варту

Невідомого чоловіка без свідомості з переохолодженням важкого ступеня та численними тілесними ушкодженнями до реанімаційного відділення госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги. Потерпілого у дворі будинку виявила вранці двірник.

Після огляду медики констатували, що у чоловіка множинні забої голови та тіла, обмороження обох стоп, оскільки він був без взуття.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з’ясувалося, що потерпілий – житель Тернополя 1997 року народження. Він інвалід з дитинства. Чоловіка в гості разом з товаришем запросили неповнолітні друзі – сімнадцятирічні хлопець та дівчина, жителі Чортківського району.

Молоді люди розпивали спиртні напої, а потім між ними виник конфлікт. Неповнолітні почали завдавати удари 26-річному знайомому – били по голові та тілу руками та ногами, ременем й шваброю. Коли чоловік втратив свідомість, вони винесли його тіло у двір будинку і залишили там. Потерпілий пролежав на морозі всю ніч і лише вранці його побачила прибиральниця.

Слідчі разом з оперативниками карного розшуку Тернопільського райуправління поліції встановили дітей, які побили чоловіка.

Неповнолітнім оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб) та частини 1 статті 135 (залишення в небезпеці) ККУ. Обрали їм й запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

За дані правопорушення дітям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Тривають слідчі дії.