За використання чужої картки пенсіонерка відповідатиме у суді

До працівників Тернопільського районного управління поліції звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що втратила банківську карту. Зникнення виявила не одразу, а лише після того, як на мобільний отримала сповіщення про списання коштів.

Як з’ясувалося, картку на одній із вулиць Тернополя знайшла 72-річна жителька обласного центру. Скориставшись відсутністю паролів, пенсіонерка розрахувалася в магазині за товар.

Камери відеоспостереження зафіксували зловмисницю. Її місцеперебування встановили оперативники, а слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Триває слідство.