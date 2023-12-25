Порушення ПДР – одна з основних причин автопригод

Три дорожньо-транспортних пригоди у п’ятницю, 22 грудня, трапилося на дорогах Тернопільської області. Є травмовані.

На трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Острів, не розминулися два автомобілі. Аварія трапилася близько 8 ранку.

У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля “ВАЗ-2107″ не врахував дорожньої ситуації та допустив зіткнення з “Chevrolet Lacetti”, який рухався попереду.

До лікарні із забоями та травмами зверталося троє пасажирів з “ВАЗ”. Їх оглянули, надали меддопомогу та відпустили за місцем проживання.

Автопригоду з травмованими зареєстрували поліцейські в обласному центрі на вулиці Микулинецька. Місцевий житель, керуючи “Peugeot Boxer”, збив пішохода. Потерпілий 1957 року народження переходив дорогу у невстановленому місці. Його з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Порушення правил проїзду на перехресті нерівнозначних доріг стало причиною ще однієї аварії.

О 20:25 на вулиці Морозенка в Тернополі водій автомобіля “Volkswagen”, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не пропустив інше авто марки “Toyota” і як наслідок – уникнути зіткнення не вдалося.

До хірургічного відділення бригада швидкої доправила водія “Volkswagen”, а кермувальника іншого транспортного засобу після надання меддопомоги відпустили.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.