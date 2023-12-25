На Тернопільщині мама намагалася відкупити сина від адмінвідповідальності

Від адміністративної відповідальності жінка намагалася відкупити сина. Вона не реагувала на слова працівників поліції, що вчиняє кримінальне правопорушення, а продовжувала наполягати на грошах й в салон службового авто поклала тисячу доларів.

Автомобіль на автомийці, який намагався виштовхати на дорогу водій, привернув увагу екіпажу заліщицької групи реагування патрульної поліції. Правоохоронці під’їхали до чоловіка, аби запропонувати допомогу, але коли почали спілкуватися з ним, то побачили, що кермувальник перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

23-річний водій заперечував, що сидів за кермом даного авто, але камери відеонагляду свідчили про інше.

За деякий час до сина приїхала його мама і почала просити поліцейських не складати жодних протоколів. За це вона обіцяла щедро віддячити. Правоохоронці почали виписувати протокол і в цей момент жінка в салон авто поклала тисячу доларів.

На місце події працівники поліції викликали слідчо-оперативну групу. Тепер перед законом постануть і син, і мама. Хлопець відповідатиме у суді згідно зі статтею 130 КУпАП, а його мама за пропозицію чи надання неправомірної вигоди службовій особі відповідно до статті 369 ККУ .

Триває слідство.