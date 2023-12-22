У Новорічну ніч комендантська година триватиме відповідно до графіку

У різдвяно-новорічні свята поліцейські Тернополя та області працюватимуть в посиленому режимі. Про це на брифінгу заявив начальник відділу охорони публічного порядку управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області Степан Савик.

За його словами, в період з 23 грудня по 2 січня близько чотирьохсот поліцейських щодоби заступатимуть на патрулювання міста, аби вчасно реагувати на повідомлення громад та забезпечувати публічний порядок.

“Вказані наряди працюватимуть у місцях масового скупчення людей, там, де проводитимуться розважальні заходи. Стежитимуть патрулі і за дотриманням комендантської години й контролюватимуть режим роботи розважальних закладів”.

Степан Савик наголосив, що ні у Різдвяну, ні у Новорічну ніч жодних поблажок, які стосуються комендантської години, не буде. Жителі міста та області повинні потрапити додому до опівночі.

Стежитимуть за порядком близько трьохсот поліцейських й біля найбільших культових споруд у населених пунктах краю, а також там, де впродовж останніх кількох років існує почергова відправа богослужінь.

“Використання піротехнічних засобів. 6 листопада вступив у дію Закон “Про заборону продажу. реалізації та використання піротехнічних засобів”. З однієї точки зору – це відповідальність перед законом, а з іншої – моральна складова. Зараз у місті багато бійців проходять реабілітацію, а звуки вибухів можуть спровокувати негативні спогади”.

Безпека на дорозі – це ще один важливий момент, який не залишиться поза увагою правоохоронців. На автошляхах Тернополя та області також зросте кількість патрулів.