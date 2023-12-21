19-річну жительку Тернопільського району поліцейські підозрюють у крадіжці з магазину

Дівчина винесла з торгового закладу товару на майже півтори тисячі гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від адміністрації одного з торгових закладів про те, що вони виявили крадіжку товару невідомою особою. Злочин зафіксувала камера відеоспостереження.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку управління поліції встановили, що до злочину причетна жителька одного з сіл Тернопільського району, 2004 року народження. У скоєному дівчина зізналася. Речові докази вилучено.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці перевіряють підозрювану на причетність до вчинення інших протиправних діянь. Тривають слідчо-оперативні заходи.