Від початку року міграційна служба Тернопілля переслала паспорти українцям у 30 країн

Мало не щодня до Управління ДМС у Тернопільській області надходять заяви про пересилку паспортів громадянина України у формі ID-картки і закордонних паспортів у різні куточки світу. Відтак, документи справно надсилають до власників.

У 2023 році міграційники області надіслали паспорти у 30 країн світу. Найдовшу відстань подолали 4 документи із Тернополя до Австралії – майже 14 тисяч кілометрів.

Топ 5 країн, у які найчастіше пересилають паспорти з Тернополя:

Польща — 153 паспорти;

Великобританія — 43;

Німеччина — 41;

Іспанія — 30;

Італія — 24.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 1220 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України» врегульовано питання щодо пересилання за зверненням заявника оформлених паспортів до закордонних дипломатичних установ або до розміщеного за межами України відокремленого підрозділу державного підприємства «Документ».

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