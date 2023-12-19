Меморандум про співпрацю із Західноукраїнським національним університетом підписали тернопільські поліцейські

Практичну підтримку, обмін досвідом та реалізацію спільної роботи в напрямку фахової підготовки студентів юридичного спрямування обговорили ректор Західноукраїнського національного університету Оксана Десятнюк та очільник Нацполіції Тернопільщини Сергій Зюбаненко. Учасники діалогу підписали меморандум про співпрацю.



Керівники розглянули створення нових та підтримку вже чинних спільних проєктів, зокрема надання поліцейськими практичної допомоги учасникам молодіжного корпусу «Закон і порядок». 24 студенти юридичного факультету відтепер залучатимуться до різноманітних заходів щодо створення безпекового середовища, допомагатимуть поліцейським виховувати правосвідому молодь та отримають досвід роботи в правоохоронній діяльності на практиці. Керівник тернопільської поліції подякував студентам за ініціативу.



Усі представники молодіжного корпусу отримали перші шеврони.

Студентка Вікторія Паславська, вступаючи до вишу, вирішила у майбутньому обрати професію правоохоронця. Дівчина одна з перших зголосилася бути у складі новоствореної організації.



Підписаний меморандум – це об’єднання зусиль освітян та поліції щодо формування правових знань та умінь у молодого покоління. Т.в.о. декана юридичного факультету Західноукраїнського національного університету Надія Москалюк впевнена, що така спільна робота принесе користь юнакам та дівчатам і відкриє нові можливості для підготовки кваліфікованих працівників правоохоронної системи.



Сергій Зюбаненко подякував ректорці ЗУНУ за співпрацю, а кращі студенти отримали подяки.





Share

Tweet

Pin

Email

Print 0 shares