Вифлеємський вогонь миру пластуни передали тернопільським поліцейським

Запалені лампадки горітимуть у Головному управлінні поліції та територіальних підрозділах і кожен із співробітників зможе взяти вогник миру додому.

За традицією, Вифлеємський вогонь передали поліцейським пластуни. Це щорічна міжнародна акція, яку започаткували 1986 року в Австрії, аби донести світло з символічного місця народження Ісуса Христа тим, котрі святкують Різдво поза домом. Українські скаути підтримують цю традицію з 1992 року.

Керівник Тернопільського районного управління поліції Сергій Осадця, котрий приймав з рук пластунів вогонь миру, зауважив, що цьогорічна акція по-особливому близька для українців і запалені лампадки у кожній домівці символізуватимуть єдність та нескореність нашої нації.