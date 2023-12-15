Поліція охорони Тернопільщини перемогла в конкурсі «Народний бренд 2023»  

Уже 19-ий рік поспіль компанія «RІА Медіа» дає тернополянам та мешканцям іще чотирьох міст України змогу обрати найкращі торгові марки, підприємства, установи й організації у різних видах діяльності в локальному форматі.

Цьогоріч у категорії «Охоронні фірми», в якій було представлено 18 структур, найбільшу кількість голосів здобуло Управління поліції охорони в Тернопільській області. Участь у церемонії нагородження переможців «Народного бренду 2023» взяли заступники начальника УПО Роман Лихота і Олексій Дзюра.

«Цю нагороду ми присвячуємо тим людям, які віддали свої голоси за поліцію охорони, – сказав Олексій Дзюра, відповідаючи на запитання журналістів. – Вона для нас безцінна, бо в ній – довіра замовників наших послуг, визнання нашого професіоналізму у сфері безпеки. Ми це дуже цінуємо, дякуємо кожному. І обіцяємо, що надалі будемо тримати планку і опинятися в потрібний час у потрібному місці 24/7».

Також поліцейські охорони подякували тим своїм колегам і всім захисникам, які зараз на фронті виборюють для України Перемогу і волю, й наголосили, що без них не було б ні цієї церемонії, ні нагороди, ні такої безпекової ситуації, яка в нас є сьогодні.

То чим поліція охорони особлива, чим відрізняється від інших фірм, які надають охоронні послуги?

«Поліція охорони перебуває у структурі Національної поліції України, тобто наші працівники мають законне право користуватися зброєю і затримувати правопорушників, – пояснив Роман Лихота. – Ми – поліція, що спеціалізується на всіх видах охоронних послуг, тому нам довіряють захист об’єктів критичної інфраструктури і тих, які забезпечують життєдіяльність населення. Також ми виїжджаємо за викликами, які надходять на «102».

Нагадуємо, що послуги найдосвідченішої і найнадійнішої, на думку тернополян, охоронної структури можна замовити цілодобово, зателефонувавши на номер 9899 (дзвінки з мобільних телефонів безкоштовні) або на сайті https://securitypolice.com.ua/

Управління поліції охорони в Тернопільській області