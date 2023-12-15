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На Бережанщині під час суперечки брат вбив брата

Категорія: Кримінал

gjbdУмисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, інкримінують слідчі жителю Нараївської територіальної громади. 33-річний чоловік до смерті побив старшого брата.

У ході досудового розслідування стало відомо, що 13 грудня родичі розпивали спиртні напої. У ході застілля між ними виникла суперечка й молодший брат почав бити старшого. Останній впав й втратив свідомість.

Поліцію викликав староста села. Судмедексперт  констатував смерть чоловіка у результаті численних ран на тілі та голові. Його брата правоохоронці затримали. Чоловікові оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 121 ККУ. Триває слідство.

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