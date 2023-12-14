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За неналежне обслуговування доріг на комунальників Бучача склали адмінпротокол

Категорія: Події, Порятунок

410027163_1419452305306010_4279207692686156978_nІнформація про те, що в центрі Бучача чоловік послизнувся та отримав травму не сумісну із життям, не правдива.

На місце події виїжджали працівники поліції й встановили, що на вулиці Галицькій дійсно через слизьку дорогу впав чоловік.

Перехожі допомогли йому стати та посадили в автівку, аби завести до лікарні. Проте дорогою до медзакладу потерпілий сказав, що не потребує обстеження і вийшов з авто.

На комунальні служби поліцейські склали адмінпротокол відповідно до статті 141 КУпАП – порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів.

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