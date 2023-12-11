У поліції Тернопільщини відзначили співробітників організаційно-аналітичного підрозділу

Цілодобовий моніторинг оперативної обстановки на території обслуговування, миттєве реагування на її зміни – основні завдання управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (УОАЗОР) ГУНП в Тернопільській області. 9 грудня – день створення служби.

До складу підрозділу входять: оператори спецлінії «102», диспетчери, працівники чергової частини, ситуаційного центру, аналітики.

Оператори лінії «102» першими спілкуються з громадянами, які потребують допомоги. Впродовж доби до них надходить близько 600 дзвінків. Інспектори чергових частин забезпечують оперативне управління силами і засобами підрозділів поліції для швидкого реагування на повідомлення громадян та виїзд служб на місце події.

Працівники ситуаційного центру, аналітики УОАЗОР вивчають, аналізують, узагальнюють результати ефективності поліцейської діяльності на території області та координують роботу всіх підрозділів.

За сумлінне виконання службових обов’язків, професіоналізм начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко вручив відзнаки кращим працівникам підрозділу. Їх заохочено подяками Національної поліції України та ГУНП в Тернопільській області.