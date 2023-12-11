На дорогах без документів: що очікує на водіїв, які порушують закон

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс та посвідчення водія – цих три документи потрібно мати кожному, хто керує автомобілем.

Якщо водія зупиняє поліція, а у нього немає хоча б одного з цих документів, доведеться заплатити чималий штраф.

Від початку року працівники поліції Тернополя та області склали 3033 протоколи за порушення вимог статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суди розглянули 2321 справу. 1534 порушників притягнули до відповідальності із позбавленням права керувати транспортом на один рік та накладенням штрафу у розмірі 17 тисяч гривень.

Проте не всі водії дотримуються рішення суду. 309 порушників сіли за кермо автівок без документів після того, як їх вилучили. 36 водіїв порушили закон впродовж року тричі.

Згідно із частиною 4 та 5 статті 126 КУпАП любителям їзди з позбавленими правами доведеться заплатити від 20400 до 40800 гривень. Кермувальників, яких двічі ловили працівники поліції на тому, що їздять без водійського посвідчення, закон позбавляє права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 7 років.

Окрім цього, кажуть працівники управління превентивної діяльності, дані на усіх порушників, а також інформацію про їхні автівки вносять до відповідного порталу Нацполіції.