У Тернополі дільничний офіцер затримав грабіжника

На лінію “102″ надійшло повідомлення про те, що до стоматологічної клініки на вулиці Вишнівецького увірвався невідомий та почав бити жінку.

На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група. Проте грабіжник втік.

Потерпіла каже, що візуально знає нападника – це її сусід. Жінка розповіла, що повертаючись додому, вона побачила його і чоловік почав бігти за нею. Т тернополянка, намагаючись втекти, забігла у клініку. Проте це жінку не врятувало. Нападник почав завдавати удари їй руками по тілу і кидав об стіну. Після цього забрав її гаманець та втік.

Пошуками нападниками зайнялися працівники Тернопільського райуправління поліції. Його опис отримали всі наряди.

І нападник, і його жертва проживають на території обслуговування дільничного офіцера Максима Вольського. Йому також одразу після нападу зателефонувала потерпіла і розповіла, куди побіг зловмисник.

“Обстежуючи територію, ми виявили правопорушника. Викрадені речі були при ньому. Правопорушника затримали відповідно до статті 208 КПК та відкрили провадження згідно зі статтею 4 статті 186 ККУ”.

Затриманий – тернополянин 1962 року народження. Чоловік уже притягувався до відповідальності за хуліганство та й сусіди стверджують, що чоловік періодично їм погрожував й морально тероризував. Триває досудове розслідування.