Співробітники відділу міграційної поліції Тернопільщини отримали відзнаки за сумлінну службу

Протидія торгівлі людьми, нелегальній міграції, сексуальній експлуатації – основні завдання відділу міграційної поліції Головного управління Нацполіції в Тернопільській області. 7 грудня підрозділ відзначає третю річницю з дня створення.

Упродовж 2023 року співробітники відділу міграційної поліції Тернопільщини виявили 4 факти торгівлі людьми, з яких 2 пов’язані з вербуванням дівчат за кордон для надання послуг інтимного характеру. Задокументували 26 фактів сутенерства та 24 – зберігання та розповсюдження дитячої порнографії. Припинили 53 випадки незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон. До суду скерували кримінальне провадження відносно членів організованої злочинної групи, які допомагали ухилянтам перетнути кордон через систему «Шлях». Повідомили про підозру 5 особам, які займалися незаконним позбавленням волі людей. Оперативники підрозділу спільно з Державною міграційною службою виявили 14 іноземців, які перебували на території Тернопільщини нелегально.

За сумлінне виконання службових обов’язків начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко вручив відзнаки співробітникам відділу міграційної поліції. Подякували за ефективну взаємодію та співпрацю оперативникам Тернопільщини також колеги з Державної прикордонної служби України.