Поліцейські Козови встановили особу крадія

Про зникнення телефону працівникам Козівського сектору поліцейської діяльності повідомила місцева жителька. Жінка заявила, що з її помешкання зник мобільний телефон. Збитки оцінила в 5 тисяч гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами дільничний офіцер поліції вийшов на слід ймовірного підозрюваного. Інформація про причетність жителя Козови підтвердилася, коли поліцейські прийшли до нього. Чоловік у скоєному зізнався.

Він розповів, що заходив до сусідки у справах, а коли та відвернулася, забрав її телефон, витягнув сім-картку та планував його продати. Проте не встиг.

Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри відповідно до частини 4 статті 185 ККУ. Триває слідство.