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За зберігання та купівлю заборонених речовин перед судом постане двоє тернополян

Категорія: Кримінал

1043760b623d3139dbea8df41ed1e013_w960Двох тернополян з наркотиками виявили впродовж доби працівники поліції. Вирішується питання про оголошення їм підозри відповідно до кримінального кодексу України.

Четвертого грудня близько 2:10 ночі під час патрулювання наряд поліції помітив чоловіка, який йшов вулицею. Невідомого зупинили, оскільки він порушив комендантську годину.

Чоловіка попросили пред’явити документи та показати речі, які знаходилися в сумці та кишенях.У ході перевірки поліцейські виявили пакетик з кристалічною речовиною. Як з’ясувалося, чоловік уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини і нещодавно звільнився із місць позбавлення волі. За останнє правопорушення йому інкримінують статтю 309 ККУ.

Постане перед судом ще один любитель заборонених речовин. Чоловіка “на гарячому” під час отримання посилки, піймали оперативники.
Правоохоронці отримали інформацію про те, що житель Тернополя замовив в Telegram-каналі наркотики й прийде їх отримувати через поштомат. Після того, як чоловік дістав посилку, до нього підійшли поліцейські. Чоловік зізнався, що замовив амфетамін у невідомого з Кривого Рогу.

Вирішується питання про оголошення тернополянину підозри за незаконне придбання психотропних речовин.

Триває слідство.

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