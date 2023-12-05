СБУ повідомила про підозру проросійському пропагандисту, який підтримував путіна і зловтішався із загиблих українських захисників

Служба безпеки України викрила чергового інтернет-агітатора, який активно поширював у соціальних мережах антиукраїнську пропаганду окупантів та виправдовував збройну агресію рф.

Зловмисником виявився 57-річний уродженець Тернопільщини, який на даний час мешкає у тимчасово окупованому Криму.

Після початку повномасштабного військового вторгнення росіян він почав систематично розповсюджувати у мережі Інтернет матеріали російської пропаганди, які обґрунтовували правомірність збройного нападу рф та звеличували воєнні злочини окупантів.

Також пропагандист поширював матеріали із закликами завдавати ракетних ударів по Києву та цинічно зловтішався із загиблих українських захисників.

Для розповсюдження кремлівської пропаганди він використовував власний профіль у забороненій російській соціальній мережі «Одноклассники».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки на даний час зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території, правоохоронцями проводяться комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Викриття та документування діяльності пропагандиста здійснюють слідчі УСБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області