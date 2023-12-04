У поліції Тернопільщини відзначили бійців роти поліції особливого призначення

4 грудня рота поліції особливого призначення відзначає шосту річницю з дня створення. З цієї нагоди спецпризначенців привітали керівництво обласної поліції та органів місцевого самоврядування.

Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко подякував поліцейським роти за щоденну службу та високий професіоналізм.

«Бажаю вам завжди повертатися із бойових завдань живими та неушкодженими. Вірю, що скоро ми переможемо і ви піднімете наш синьо-жовтий прапор на усіх тимчасово окупованих територіях України».

Сьогодні чи не вперше за період війни спецпідрозділ зібрався у повному складі. Невдовзі частина бійців знову відправиться на схід. Для виконання бойових завдань начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш передав спецпризначенцям автомобіль.

За самовідданість, наполегливість співробітників роти поліції особливого призначення нагороджено листами-подяками, грамотами, цінними подарунками та іншими відзнаками.