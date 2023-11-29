Смерть від переохолодження зареєстрували слідчі на Борщівщині

Мертвого співмешканця на території домогосподарства виявила жителька Скали-Подільської територіальної громади. Жінка викликала поліцію.

У ході перевірки з’ясувалося, що чоловік зловживав спиртними напоями. Слідчі припускають, що потерпілий виходив з будинку, оступився і впав, вдарившись головою у металеву конструкцію. На момент нещастя жінки не було дома.

Судово-медична експертиза показала, що чоловік помер в результаті переохолодження.

Триває слідство відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.