Тернопільські міграційники оформляють паспорти громадянам, яких евакуювали з Херсону

В Тернопільський відділі №1 УДМС у Тернопільській області звернулась адміністрація одного з медзакладів обласного центру з проханням оформити паспорти для сімох пацієнтів, які були евакуйовані з Херсонщини. Міграційники надали інформацію про підстави отримання послуги та необхідні документи.

Уже невдовзі херсонці отримають нові паспорти.

Співпраця міграційників із лікувальними закладами Тернополя щодо документування евакуйованих осіб, військових, які перебувають на лікування та реабілітації, відбувається на постійній основі.

Принагідно нагадаємо, що для оформлення паспортних документів внутрішньо переміщені особи можуть звернутися у будь-який підрозділ міграційної служби незалежно від місця реєстрації.