Дізнавачі поліції Тернопільщини отримали відзнаки

22 листопада відзначають день служби співробітники підрозділу дізнання.

Щоденно вони виконують важливі завдання – захищають права та свободи громадян, притягуючи до відповідальності правопорушників. Їх робота – відповідальна, клопітка і важлива – від неї залежить спокій та безпека у містах та селах. Розслідування кримінальних проступків вимагає наполегливості, уважності та ретельності. Усі ці риси притаманні дізнавачам.

За сумлінне виконання службових обов’язків та професіоналізм керівник ГУНП В Тернопільській області Сергій Зюбаненко відзначив подяками кращих співробітників. Очільник тернопільської поліції побажав дізнавачам подальших професійних здобутків та Перемоги.