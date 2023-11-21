Після смерті матері уродженка Донеччини ще дев’ять місяців отримувала її пенсію

Встановили зловмисницю співробітники відділення поліції у місті Зборові, де зараз проживає донеччанка.

Як з’ясувалося, мати донеччанки проживала у будинку для літніх людей у місті Горлівка Донецької області і померла ще у грудні 2021 року. Про смерть матері 50-річна донька знала, але не звернулася до відповідних органів і не поінформувала про це. Відповідно соціальні нарахування здійснювалися і донеччанка цим користалася.

Упродовж дев’яти місяців жінка щомісяця знімала пенсійні кошти покійної матері. Спочатку робила це у Вугледарі Донецької області, де мешкала, а згодом, переселившись на Тернопільщину, продовжувала це робити у Зборові. Сума завданих збитків склала понад 53 тисячі гривень.

Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.