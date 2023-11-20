За пропозицію неправомірної вигоди поліцейським жителю Борщівської громади загрожує кримінальна відповідальність

Чоловік пропонував поліцейським 200 євро за непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Під час несення служби співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №1 м.Борщів зупинили за порушення правил дорожнього руху водія автомобіля «Volkswagen Golf». За кермом перебував 40-річний житель громади. Під час спілкування правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп’яніння на місці події або проїхати у медзаклад. Проте він відмовився.

Водій запропонував поліцейським 200 євро неправомірної вигоди, аби вони його відпустили і не складали на нього адмінпротокол. Факт корупційного діяння задокументувала слідчо-оперативна група, яку на місце події викликали інспектори.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі.

Також чоловіку доведеться сплатити штраф за їзду напідпитку. Поліцейські склали на нього протокол за ст. 130 КУпАП.