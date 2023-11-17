У результаті нещасного випадку на Бережанщині загинув пенсіонер

Тіло чоловіка 1962 року народження виявили пожежники після того, як загасили вогонь у приміщенні.

Нещастя трапилося 16 листопада вранці. Дим із вікон однієї із хат на хуторі Козівської територіальної громади побачили сусіди. Вони знали, що там мешкає чоловік пенсійного віку.

Про ймовірне нещастя люди телефоном повідомили синові. Той приїхав, вибив двері до літньої кухні й в цей момент почалася пожежа. На місце події викликали рятувальників та коли вони загасили вогонь, то на підлозі біля ліжка виявили бездиханне тіло чоловіка.

Пожежники припускають, що загоряння трапилося через несправне пічне опалення.

Слідча група, яка також виїжджала на хутір, даний факт внесла в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.