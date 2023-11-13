У Тернополі оперативники викрили продавця наркотиків

Ще на початку жовтня працівники районного управління поліції отримали інформацію про те, що житель обласного центру реалізовує наркотичні засоби та психотропні речовини.
Оперативники почали документувати протиправну діяльність підозрюваного і зібравши достатньо доказів, повідомили йому про підозру відповідно до ч.2 ст. 307 ККУ й обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
У ході перевірки слідчі встановили, що тернополянин купував наркотики через інтернет-магазини, а потім перепродував психотропні речовини уже своїм клієнтам.
Чоловік уже не вперше потрапляє в поле зору працівників поліції. Його притягували до кримінальної відповідальності згідно із статтею 309 ККУ.
Триває досудове розслідування.