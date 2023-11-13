21-річний житель Чортківщини нестиме відповідальність за двома кримінальними статтями та за адмінпорушення

Недільний день 12 листопада для 21-річного жителя міста Копичинці виявився «багатим» на події. Молодик «заробив» на два кримінальні провадження та адмінпротокол за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

Близько обідньої пори юнака зупинили оперативники карного розшуку і під час поверхневого огляду у нього було виявлено порошкоподібну речовину білого кольору ззовні схожу на наркотичну та поліетиленовий згорток із подрібненою зеленою речовиною рослинного походження. Молодик добровільно видав речові докази, запевняючи, що придбав їх для власного споживання без мети збуту. Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу, а речові докази скерували на експертизу.

Не минуло й декількох годин, як житель Копичинець вдруге потрапив у поле зору поліцейських. Співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили його за порушення правил дорожнього руху. За кермом молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння. Проте зловмисник вирішив «залагодити» питання хабарем – пропонував 7000 гривень за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Як наслідок – ще одне кримінальне провадження – за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі – стаття 369 Кримінального кодексу.

Триває досудове розслідування.