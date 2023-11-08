Працівники СБУ повідомили про підозру черговому організатору російського псевдореферендуму на Херсонщині

Служба безпеки продовжує документувати протиправні дії організаторів і учасників фейкового волевиявлення на тимчасово окупованих територіях України.

Так, за матеріалами Тернопільського управління СБУ підозру у колабораціній діяльності отримав 38-річний житель с. Микільське Херсонського району, який добровільно пристав на пропозицію окупантів стати членом так званої «дільничної виборчої комісії».

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний активно забезпечував проведення псевдореферендуму, організованого загарбниками з метою незаконної зміни меж території та державного кордону України.

Зокрема, в період з 25 по 27 вересня 2022 року він здійснював побудинковий обхід мешканців села з урною для голосування, агітуючи місцевих жителів підтримати приєднання тимчасово окупованої території Херсонської області до складу російської федерації.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зраднику про підозру за ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За співпрацю з ворогом йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Оскільки на даний час колаборант переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території, правоохоронцями проводяться комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області