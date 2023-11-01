За незаконне зберігання наркотичних речовин жителю Озернянської громади загрожує кримінальна відповідальність

Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання чоловіка. У будинку виявили кристалічну речовину білого кольору, схожу на наркотичну та пристрої для куріння. Речові докази вилучено та направлено на експертизу.
Поліцейські встановлюють звідки чоловік взяв заборонені речовини та з якою метою зберігав.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).