У криниці на Тернопільщині знайшли тіло підлітка

Нещасний випадок розслідують працівники Борщівського відділення поліції №1.

26 жовтня біля криниці в одному із сіл Іване-Пустенської громади люди побачили підліткове взуття. На місце знахідки викликали поліцію та рятувальників, оскільки уже кілька дні сусіди розшукували свого 18-річного сина. Обстеживши криницю, рятувальники виявили бездиханне тіло хлопця.

За словами батьків, юнак ще 24 жовтня вранці вийшов з дому і не повернувся. На дзвінки він не відповідав.

При попередньому огляді судово-медичний експерт слідів насильницької смерті на тілі не виявив. Причину нещастя встановить експертиза. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.