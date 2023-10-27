На Тернопільщині судитимуть викриту кіберфахівцями СБУ проросійську інтернет-агітаторку

За матеріалами СБУ на Тернопільщині судитимуть інтернет-агітаторку, яка поширювала у соціальних мережах антиукраїнську пропаганду окупантів та виправдовувала збройну агресію рф.

Слідчі спецслужби скерували до суду обвинувальний акт із доказами вини уродженки м. Попасна.

Після початку повномасштабного військового вторгнення росіян в Україну жінка оселилася у Тернопільській області та розповсюджувала у мережі деструктивний контент з російських інтернет-ресурсів, використовуючи особистий профіль у заборонених соціальних мережах.

Під час досудового розслідування встановлено, що обвинувачена майже впродовж року поширювала ворожі заклики та наративи кремлівської пропаганди, в тому числі й образливі дописи про «придурків галичан, які встановили в Україні свої нацистські порядки».

У оприлюднених нею матеріалах містились маніпулятивні твердження, якими російські пропагандисти намагалися звинуватити Україну у розв’язанні війни та виправдати окупацію частини територій нашої держави. Крім того, агітаторка своїми дописами не тільки висловлювала підтримку окупаційним військам, а й звеличувала їхні злочини.

Висновки судової лінгвістичної експертизи підтвердили наявність у оприлюднених нею матеріалах виправдовування та глорифікації військових країни-агресора.

Наразі Служба безпеки України завершила розслідування протиправної діяльності. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

За публічне поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з можливою конфіскацією майна.

Служба безпеки продовжує системну роботу з викриття та документування злочинів проросійських пропагандистів, яких ворожі спецслужби використовують у інформаційній війні проти України.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області