Поліцейські Тернопільщини викрили злочинну групу, яка продавала позашляховики, завезені як гуманітарна допомога для ЗСУ

Упродовж кількох місяців працівники кримінальної поліції Тернопільщини спільно з іншими спецслужбами ГУНП та представниками департаменту військової контррозвідки СБУ документували злочинну діяльність трьох жителів Дніпропетровської та Луганської областей.

Чоловіки організували бізнес на гуманітарній допомозі. Вони реалізовували позашляховики. Організатор – уродженець Казахстану. Ще у 2022 році він організував збут транспортних засобів, ввезених на територію України, як гуманітарну допомогу для військової частини та Збройних Сил. Згодом чоловік створив ще й фіктивний благодійний фонд.

У спільники взяв двох уродженців Луганської області, які працювали на нього в Тернополі. Вони ремонтували автомобілі, виставляли оголошення на інтернет-платформах та підшуковували клієнтів. Наразі відомо, що “бізнесмени”, прикриваючись гуманітарною допомогою, завезли близько 50 автомобілів на кілька мільйонів гривень. За одне авто в середньому просили 5000 доларів.

Під час чергового продажу позашляховиків «Land Rover» та «Ford», зловмисників затримали “на гарячому”.

У ході проведених семи одночасних обшуків на території двох областей, які проходили під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, у фігурантів вилучили чорнові записи із бухгалтерією, копії документів на реалізовані ними автомобілі, два позашляховики, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, а також фіктивні грамоти від благодійних фондів, які нібито підтверджували благодійну діяльність.

“Бізнесменів” затримали відповідно до статті 208 КПК. Їм оголосили підозру згідно із частиною 3 статті 201-2 ККУ – незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі під час воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років та з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.