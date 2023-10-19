В Україні стартувала інформаційна кампанія «Придивись»

Запобігати торгівлі людьми та популяризація правил безпеки під час міграції – основна мета інформаційної кампанії “Придивись”. 18 жовтня відзначали Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

Торгівля людьми існує не лише в Україні, але й у всьому світі й вона пристосовується до буденності. Війна та збільшення кількості переселенців посилила дану проблему.

Торгівля людьми- це злочин, який знаходиться на постійному контролі як правоохоронців, так і прокуратури. У цьому році, каже начальник відділу міграційної поліції Олександр Буняк, вони відкрили три кримінальних провадження щодо торгівлі людьми.

“Два кримінальних провадження – це форми сексуальної експлуатації, а країни призначення – Чеська республіка та Німеччина. Одне провадження відкрите щодо втягнення наших громадян у злочинну діяльність. Розголошувати деталі наразі не можу, але як тільки ми затримаємо вербувальників, інформація з’явиться”.

Олександр Буняк каже, що його працівники щороку виявляють факти торгівлі людьми. Серед них – жебракування, сексуальне та трудове рабство, використання у порнобізнесі, продаж та усиновлення дітей, примусова вагітність та вилучення органів.

“Патрульні поліцейські часто стикаються із жебракуванням, коли залучають неповнолітніх, з проблемами сексуальної експлуатації. Поліцейські надають кваліфіковану допомогу і діють у межах чинного законодавства та намагаються попередити превентивно, аби у майбутньому не допустити таких випадків”, – розповідає старший інспектор відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції в Тернопільській області Ігор Ракочий.

За час незалежності України, каже виконавчий директор ГО «Відродження нації» Марина Пасічник, від торгівлі людьми постраждало понад 300 тисяч осіб. Не пройшла ця проблема і повз Тернопільську область.

“На превеликий жаль мешканці нашої області попадають в критичні ситуації як за кордоном, так і в Україні. Ми попереджаємо, щоб люди не потрапляли у ситуації щодо торгівлі людьми, а поліція бере активну участь у всіх заходах та акціях, які проходять у Тернопільській області”.

«Ілюзії бувають різними. ПРИДИВИСЬ». У рамках інформаційної кампанії у приміщеннях залізничних та автовокзалів, торгових центрів, на центральних площах міст та в парках 20 областей України відкрилися тематичні експозиції, створені на основі реальних історій тих, хто зіткнувся із торгівлею людьми.