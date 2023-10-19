Оперативники затримали жителя Бережан, який хотів заробити на ухилянтах

8500 доларів – саме в таку суму оцінив свої послуги житель Бережан. Чоловік обіцяв вивезти військовозобов’язаних з України.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки отримали інформацію про те, що у Бережанах місцевий мешканець серед ухилянтів шукає охочих виїхати за кордон.

У ході досудового розслідування, проведеного УДВБ спільно із працівниками Бережанського відділу поліції №1 та управлінням Департаменту військової контррозвідки СБ України під процесуальним керівництвом окружної прокуратури встановили, що до злочину причетний житель Бережан 1966 року народження.

Клієнтам чоловік розповідав, що має зв’язки з представниками митної служби, які допоможуть перетнути кордон.

Він запевняв, що як тільки отримає обумовлену суму, самостійно завезе клієнтів на територію Закарпатської області. Там потрібно перечекати кілька днів і тоді його спільники допоможуть виїхати з України через один із пунктів пропуску.

18 жовтня чоловік отримав 8500 доларів, а після цього його затримали згідно зі статтею 208 КПК. Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри відповідно до частини 3 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією майна.

Працівники поліції встановлюють спільників затриманого. Триває слідство.