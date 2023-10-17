За продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім загрожує штраф та позбавлення ліцензії!

Айкоси, електронні сигарети, тютюнові вироби та алкоголь – усе це продавати неповнолітнім заборонено. Про це ще раз нагадали підприємцям та продавцям торговельних закладів працівники Тернопільського районного управління поліції та представники служби у справах дітей.

“Особливу увагу ми приділяємо тим закладам, які знаходяться поблизу навчальних закладів, – каже інспектор сектору ювенальної превенції Уляна Федоришин.- Діти найчастіше йдуть туди, куди ближче і намагаються купити заборонений товар”.

Учні йдуть на все, аби обдурити дорослих та придбати заборонений товар. Один із методів шахрайств – скриншот офіційного документа з електронного реєстру і маніпуляція у фотошопі з датою народження.

За продаж неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів правоохоронці притягуватимуть до адміністративної відповідальність згідно зі статтею 156 КУпАП. А це штраф від 6800 до 13600 гривень. Його доведеться сплатити не лише власнику чи адміністрації магазину, а й продавцю, який безпосередньо продав заборонений товар дітям.

Два правопорушення і заклад можуть позбавити ліцензії на торгівлю підакцизним товаром.

У кожному закладі, де побували правоохоронці, з’явилися наліпки-застереження про заборону продажу неповнолітнім таких товарів.