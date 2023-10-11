Три факти перевезення та порубки дерев зафіксували правоохоронці на Тернопільщині

Незаконну порубку та перевезення лісу, а також крадіжку деревини зареєстрували правоохоронці на території трьох територіальних громад.

Близько 21:00 в селі Куряни Нараївської територіальної громади працівники групи реагування патрульної поліції зупинили вантажівку, завантажену деревиною. При перевірці документів з’ясувалося, що дані кубометражу та породи деревини не збігаються із вписаними у маршрутному листі.

За попередньою інформацією, чоловік мав перевозити 5 кубів бука, а в результаті віз майже 7 кубів граба. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 3 статті 246 ККУ. Встановлюють правоохоронці де вирубана деревина і на яку суму.

Гужову підводу, завантажену сосною, зупинили правоохоронці на дорозі. Жодних документів на деревину у жителя Вишнівецької громади не було. Не каже чоловік звідки і куди віз п’ять шестиметрових стовбурів сосни. Це з’ясовують працівники відділення поліції №1 м.Ланівці. За даним фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 ККУ.

Незаконну порубку двох дерев породи граб та клен зафіксували слідчі відділення поліції №1 м.Шумськ. Чоловіка на території природно-заповідної зони, поблизу села Сураж, побачили місцеві мешканці та викликали поліцію. У ході перевірки стало відомо, що невідомий вирубував дерева. На момент приїзду слідчої групи чоловік встиг зрубати два дерева. Тепер за ці незаконні дії йому доведеться відповідати у суді.

Триває слідство.

Працівники поліції нагадують, що за незаконну порубку, перевезення, зберігання чи збут лісу передбачене покарання у вигляді штрафу, арешту, обмежження і навіть позбавлення волі.