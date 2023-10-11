Козівський сектор міграційної служби змінив адресу

11жовтня відбулося урочисте відкриття нового приміщення Козівського сектору УДМС у Тернопільській області. Підрозділ розпочав надання адміністративних послуг за новою адресою – смт.Козова, вул.Соборна,8.

За доброю християнською традицією настоятель місцевого храму провів чин освячення приміщення і поблагословив працівників і відвідувачів сектору.

Відтак з робочим візитом у підрозділі побували начальник Управління Ярослав Давибіда та в.о. керівника обласного центру зайнятості Михайло Жмурко. Гості привітали колектив сектору із новосіллям і побажали плідної праці у новому приміщенні.

Першим адміністративну послугу у новому приміщенні отримав військовий. Чоловік звернувся для обміну паспорта громадянина України у формі книжечки на ID-картку.

Відвідувачі, які прийшли на Соборну,8, відмітили, що умови помітно покращилися – просторий зал очікування, багато природного світла, доступність для різних верств населення. Невдовзі подібні зміни відбудуться ще в декількох підрозділах міграційної служби області.

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