Команда управління поліції охорони Тернопільщини виборола першість у змаганнях з легкоатлетичного кросу серед силових структур області

Чемпіонат обласної організації ФСТ «Динамо» України з легкоатлетичного кросу за програмою „Динаміада-2023” відбувся у Тернополі 11 жовтня.

У спортивних фінальних змаганнях брали участь 28 спортсменів з 7 збірних колективів фізичної культури та спорту правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб області.

До програми змагань входив біг на дистанції 1000, 3000 та 5000 метрів. Участь брали, як чоловіки так і жінки.

З бігу на 1000 м. серед жінок впевнену перемогу виборола співробітниця УПО Тетяна Когут, а серед чоловіків у цій же дистанції призове місце посів ще один працівник цього підрозділу – Руслан Даньків. У кросі на 3000 та 5000 метрів перемогли військовослужбовці Нацгвардії Богдан Юрчук та Юрій Вихопень.

Переможцем загальнокомандного комплексного заліку стала команда управління поліції охорони. Кубок за друге місце дістався спортсменам-військовослужбовцям з Нацгвардії, а третє місце посіли представники управління патрульної поліції в Тернопільській області.

Команда-переможець змагань та команди-призери нагороджені кубками та дипломами Тернопільської ОО ФСТ «Динамо» України. Нагородження переможців чемпіонату проводили майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики Стефанишина Ольга та заступник голови Тернопільської ОО ФСТ «Динамо» України Володимир Небесний.

Після 6 проведених змагань за програмою «Динаміада-2023» (гирьовий спорт, боротьба самбо, поліатлон, міні-футбол, волейбол та легкоатлетичний крос) переможцем комплексного заліку став колектив ГУ ДСНС України у Тернопільській області – 53 очка, друге місце зайняв колектив ГУНП в Тернопільській області – 49 очок, третє місце посів колектив Управління поліції охорони в Тернопільській області – 48 очок.