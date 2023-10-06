Оперативники Тернополя розшукали чоловіка, який обкрадав водомати

Упродовж двох місяців 39-річний чоловік обкрадав свого колишнього роботодавця.

Із заявою до поліції звернувся місцевий підприємець. Чоловік повідомив, що з його водоматів, встановлених на масиві “Дружба”, невідомі викрадають гроші.

Частину крадіжок зафіксували камери відеоспостереження.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники карного розшуку Тернопільського райуправління поліції вийшли на слід підозрюваного, а після того, як зібрали достатню доказову базу і встановили його місцеперебування, прийшли до нього з підозрою.

У ході розслідування з’ясувалося, що зловмисник після звільнення мав ключі від водоматів і впродовж дня ходив на “заробітки”.

За серпень-вересень із шести водоматів він викрав понад 11 тисяч гривень.

Чоловік у скоєному зізнався. У поле зору правоохоронців він потрапляє вперше. Тернополянину оголосили підозру відповідно до частини 4 статті 185 ККУ. За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.