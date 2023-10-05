У Тернополі відкрили меморіальну дошку на честь загиблого спецпризначенця Віктора Мельниченка

Меморіальну дошку в пам’ять про загиблого співробітника спецпідрозділу Віктора Мельниченка встановили на фасаді адмінбудівлі управління КОРД.

Життя поліцейського обірвалося 13 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Пам’ять бійця хвилиною мовчання вшанували керівники обласної поліції, військової адміністрації, рідні, колеги та товариші.

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять справжнього воїна, бійця, який віддав своє життя за мирне небо, за свободу та цілісність нашої України. Нещадна війна забирає кращих, відважних, сміливих… Боляче, сумно, але пам’ять робить нас сильнішими», – наголосив начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Стати поліцейським – було мрією життя Віктора Мельниченка. В органах внутрішніх справ він служив з 2008 року. Пройшов шлях від співробітника поліції охорони до старшого інспектора корпусу оперативно-раптової дії ГУНП в Тернопільській області. Фанат своєї роботи, наполегливий, цілеспрямований – так про нього відгукуються побратими.

Біль втрати не вщухає для усіх, хто знав Віктора. У липні спецпризначенця відзначили посмертно орденом «За мужність».

Колеги вирішили увіковічити пам’ять про Віктора, встановивши меморіальну дошку на фасаді адмінбудівлі КОРД. В стінах цього підрозділу він служив, тренувався, удосконалювався.

Світла пам’ять про Віктора та вдячність за його подвиг назавжди залишаться у наших серцях.