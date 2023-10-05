У ДТП на Лановеччині постраждали пасажири авто

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 4 жовтня близько 15:30 поблизу села Піщатинці Кременецького району.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце аварії встановила, що водій автомобіля “Volkswagen Jetta” не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і після цього авто врізалося в дерево.

На момент аварії в транспортному засобі були двоє пасажирів. Їх із забоями та переломами госпіталізували у травматологічне відділення. У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 ККУ.