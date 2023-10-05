Працівники поліції встановлюють законність надбудов на даху багатоповерхівки в Тернополі

На публікації, які з’явилися у місцевій пресі, відреагували працівники поліції. Вони стосуються надбудов на даху багатоквартирного будинку в Тернополі.

У ході перевірки стало відомо, що посадовець – власник двох спарених квартир на верхньому поверсі й саме над ними, на даху, він облаштував кілька приміщень.

Одне з них площею 3 на 9 метрів. Там знаходиться тренажерний зал та батут. У ще одній надбудові розміщений великий генератор.

Чи є на даху сауни й басейни наразі не відомо.

Матеріали слідчі скерували у відділ архбудконтролю Тернопільської міськради й управління архітектури, містобудування та кадастру, аби з’ясувати чи законні ці будівлі й, чи є на них дозвільні документи.

У ході розслідування працівники поліції призначать ще й будівельно-технічну експертизу і згідно з її результатами будуть прийняті законні рішення.

Даний факт слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 356 (Самоправство) Кримінального кодексу.