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На Тернопільщині триває боротьба з хабарниками: оперативники затримали посадовця, який хотів отримати “легкі гроші”

Категорія: Корупція

Під час отримання неправомірної вигоди слідчі Національної поліції Тернопільщини спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань затримали посадовця.

Чоловік, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагав гроші за те, що допоможе виготовити документи.

20 000 гривень – саме у таку суму працівник Національного природного парку «Дністровський каньйон» оцінив свої послуги.

Він пообіцяв підприємцю гарантовано отримати дозвола для проведення сплавів по річці Дністер та туризму на території природно-заповідного фонду.

Під час слідчо-оперативних заходів, проведених під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури, правоохоронці піймали хабарника “на гарячому” – під час отримання обумовленої суми.

Посадовця затримали згідно зі статтею 208 КПК.

Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до частини 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Триває досудове розслідування.

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