У Тернополі 43-річний чоловік покінчив життя самогубством

На лінію “102″ надійшло повідомлення від жителя мікрорайону Пронятин про те, що у будинку за місцем проживання покінчив життя самогубством його син.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. На момент нещастя в будинку була мама, а тато з племінницею на вулиці. В якийсь момент жінка почула звук, схожий на постріл, та покликала чоловіка. Останній, піднявся на другий поверх, вибив двері і побачив сина, а поруч – свою рушницю.

Чоловік каже, що син мав проблеми зі здоров’ям та стояв на обліку в психоневрологічній лікарні. Того дня скаржився на погане самопочуття, але викликати швидку не захотів.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 115 ККУ з поміткою “самогубство”.

У ході перевірки стало відомо, що рушниця належить батькові загиблого. Проте чоловік зберігав зброю з порушенням правил: на момент нещастя вона знаходилася в шафі, а не в сейфі. Триває перевірка.