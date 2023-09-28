У жителя Тернополя поліцейські вилучили гранати, карабін та набої

У ході оперативних відпрацювань щодо запобігання незаконному обігу зброї оперативники Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими Тернопільського райуправління поліції провели ряд санкціонованих обшуків на території обласного центру.

У результаті проведених заходів поліцейські виявили заборонені предмети за місцем проживання 53-річного жителя Тернополя. Серед вилученого – карабін, дві наступальні осколкові гранати «М-67» та запали до них, майже 200 набоїв різного калібру.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази направлено на експертизу.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

У межах кримінального провадження оперативники УСР та слідчі будуть встановлювати канали походження зброї та можливі шляхи її збуту.

Слідство триває.