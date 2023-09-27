Оперативники Кременеччини за “гарячими” слідами розшукали крадійку

Про крадіжку мобільного телефону на лінію “102″ надійшло повідомлення 26 вересня. Потерпіла – продавець у магазині Кременця.

Вона розповіла, що мобільний телефон лежав на прилавку, але коли на кілька хвилин відвернулася, засіб зв’язку зник.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, працівники поліції встановили особу підозрюваної, а за кілька годин і її місцеперебування.

На чуже спокусилася жителька Шумська, 1993 року народження. Крадене вона повернула, але їй все-таки доведеться відповідати за свій вчинок у суді відповідно до частини 4 статті 185 ККУ.