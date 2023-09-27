На Тернопільщині чоловік спробував відкупитися від поліціянтів

10 тисяч гривень за непритягнення до відповідальності пропонував житель Кременеччини працівникам поліції.

Під час патрулювання вулиць Кременця інспектори сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль марки “ВАЗ-2106″. Водій автівки порушив правила дорожнього руху. При спілкування з чоловіком правоохоронці відчули запах алкоголю, їхати до лікарні він відмовився, але пройшов тест на газоаналізаторі “Драгер”. Прилад показав 2,5 проміле алкоголю.

Аби поліціянти “закрили очі” на його порушення, чоловік запропонував їм 10000 гривень. Кременчанина попередили про відповідальність і викликали слідчо-оперативну групу.

На правопорушника склали адмінпротокол відповідно до статті 130КУпАП та порушили кримінальне провадження згідно із статтею 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)ККУ. Триває слідство.