Оперативники припинили діяльність шахрайського кол-центру в Тернополі

Співробітники управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області викрили шахрайський кол-центр, де працювало понад 20 осіб. Зловмисники ошукували людей під виглядом працівників банку та за схемою надання послуг з працевлаштування за кордоном.

Незаконний кол-центр був облаштований в одному із приміщень в центрі Тернополя. Під час документування злочинної діяльності поліцейські встановили, що адміністраторами шахрайського офісу були двоє мешканців Запоріжжя. Через сайти оголошень вони набирали операторів, які працювали за чіткими шаблонами та інструкцією.

Зловмисники телефонували потерпілим, видаючи себе за співробітників банків, або представників міграційної служби, пропонуючи послуги з працевлаштування. Розмову вели переконливо, аби виманити у потерпілих якомога більше грошей. У одних довірливих клієнтів брали завдатки, у інших потерпілих дізнавалися персональні дані платіжних карток та виводили з них кошти на свої рахунки.

Під час санкціонованого обшуку з приміщення кол-центру вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.

Наразі правоохоронці з’ясовують, скільки саме людей постраждало від шахраїв та про які суми йде мова. Також встановлюють організаторів незаконної злочинної діяльності.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.