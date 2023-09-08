Використання Європротоколу економить час, спрощує процедуру оформлення ДТП та звільняє учасників від штрафів

Європротокол – зручний спосіб оформлення незначної дорожньо-транспортної пригоди. Складання Європротоколу на місці аварії має свої переваги.

“Першочергово він дає можливість уникнути юридичних наслідків, адже поліцію залучати не обов’язково. Учасники ДТП можуть самостійно врегулювати усі питання за наявності певних умов і не передавати матеріали до суду, не звертатися до поліції, а лише за допомогою своїх страхових врегулювати усі питання”, – розповідає інспектор пресслужби Управління патрульної поліції в Тернопільській області Катерина Метельська.

Європротокол – це спеціальний бланк-повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, який є основою для отримання страхового відшкодування.

“Європротокол можна укладати лише в тому випадку, коли є два учасника автопригоди, водії є тверезими, наявні в обох учасників аварії дійсних полісів страхування. Ще одна умова, це коли

водії дійшли згоди умов автопригоди й один з кермувальників визнає себе винним”.

Оформити Європротокол можна в електронному варіанті або ж заповнити паперовий документ. Катерина Метельска каже, що водії Тернополя та області часто користуються цим правом. Лише за минулий місяць 130 водіїв скористалися своїм правом та оформили ДТП відповідно до Європротоколу і розібралися у всьому без допомоги поліціянтів.

Європротокол економить час не лише учасників аварії, але й самих патрульних, оскільки вони в цей час можуть допомогти комусь, виконуючи інші важливі оперативні завдання.

“Ми радимо громадянам дотримуватися правил дорожнього руху, стежити та дбати про особисту безпеку, бути взаємоввічливими на дорозі й у разі вчинення ДТП оцінити ситуацію і розібратися за допомогою Європротоколу”, – каже поліціянтка.